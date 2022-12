Prisão se deu por meio da Representação Regional da Interpol, em Pernambuco - Reprodução/ Polícia Federal

Prisão se deu por meio da Representação Regional da Interpol, em PernambucoReprodução/ Polícia Federal

Publicado 30/11/2022 20:36 | Atualizado 30/11/2022 20:38

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam, nesta quarta-feira (30) um cidadão colombiano, de 41 anos, que se encontrava na lista da Difusão Vermelha da Interpol e estava foragido da justiça argentina há mais de cinco anos, em Nova Iguaçu. De acordo com autoridades da Argentina, o preso, que não teve sua identidade revelada, é suspeito de ser membro de organização criminosa dedicada à prática de agiotagem.



De acordo com autoridades da Argentina, o crime era feito através da concessão de empréstimos em dinheiro com juros usurários, na modalidade “cobrança dia a dia” ou “gota a gota”, sem qualquer formalidade, autorização ou apoio financeiro. Ainda de acordo com os agentes, a organização criminosa utilizaria um procedimento coercitivo, através do uso da violência, para efetuar a cobrança dos pagamentos daqueles que não cumprirem os prazos determinados.



Após a captura do homem, foi realizado o mandado de prisão preventiva para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, após pedido formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanecerá até a extradição definitiva para a Argentina.