Itens apreendidos pela operação - Divulgação / Seop

Publicado 30/11/2022 14:31 | Atualizado 30/11/2022 15:39

Rio – A Prefeitura do Rio realizou, sob a coordenação da Subprefeitura da Zona Norte e da Secretaria de Ordem Pública (Seop), na madrugada desta quarta-feira (30), uma operação conjunta de acolhimento e ordenamento urbano nas estações do BRT em frente às comunidades de Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. No local, agentes apreenderam múltiplos itens, incluindo 15 facas, 11 chaves de fenda, uma cápsula de fuzil e uma capa de colete balístico.

A operação contou com a participação da Guarda Municipal (GM-Rio), da Secretaria de Assistência Social (Smas), do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) e da Comlurb. Segundo a MOBI-Rio, responsável pelo serviço de BRT, as estações em questão são parte do corredor Transbrasil e ainda não estão em funcionamento.

"A gente vinha recebendo várias denúncias sobre a ocupação irregular nessa estação do BRT, na altura da Maré, e programamos essa operação em conjunto com outros órgãos da Prefeitura do Rio. Tivemos uma grande quantidade de itens apreendidos, materiais esses que muitas vezes que servem para cometimento de furtos de cabos, de depredações e vandalismos. Essa foi uma ação para recuperar essa estação, para trazer ordem pública e segurança e colocar a população sempre em primeiro lugar, trazendo mais dignidade para as pessoas que usam o BRT", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

De acordo com a Seop, 10 pessoas em situação de rua foram abordadas, mas nenhuma aceitou acolhimento e a maioria presente saiu rapidamente com a chegada das equipes. Um homem foi conduzido para a 21ª DP (Bonsucesso) para verificação de antecedentes criminais.

Além dos itens já mencionados, foram apreendidas sete tesouras, cinco navalhas, uma serra, uma máquina de furar, misturadores de entorpecentes e cordões. Cerca de uma tonelada de entulho e lixo foi recolhida no local.

"Temos a urgente necessidade de tratar as ações de abordagem em dois vértices destintos: um para os moradores em situação de rua por questões sociais, econômicas que devem ser tratados pela secretaria de Assistência Social; e outro para os usuários e dependentes de substâncias químicas, que necessitam de um olhar muito mais sensível e devem ter um acompanhamento da secretaria de Saúde. Esse olhar analítico traria um enorme benefício à cidade e um tratamento muito mais digno e humano a essas pessoas que necessitam de ajuda e de carinho", afirmou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

Durante a operação, entre 22h e 00h30, a pista central da Avenida Brasil teve um trecho fechado, da comunidade do Parque União até a altura do Piscinão de Ramos.