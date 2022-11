Carga dos Correios roubada por criminosos em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 30/11/2022 15:17 | Atualizado 30/11/2022 15:21

Rio - Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) recuperaram, na manhã desta quarta-feira (30), uma carga dos Correios no bairro de Jardim Gramacho, em Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com a PM, as encomendas foram roubadas na Rodovia Washington Luiz.

Os agentes estavam em patrulhamento quando receberam informações sobre o roubo. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao crime, mas o material foi recuperado pela equipe. A ocorrência segue em andamento.

Os Correios informaram que o crime aconteceu contra um veículo da frota terceirizada. "O motorista não sofreu agressão física e está recebendo a devida atenção da estatal", ressaltaram em nota. A empresa também afirmou que segue apurando a situação dos objetos e colaborando com as investigações.