Charles era considerado foragido pelo Portal dos Procurados - Reprodução

Publicado 30/11/2022 14:27 | Atualizado 30/11/2022 14:45

Rio - Charles de Miranda Ramos, conhecido como 'Magro' e 'Naizinho dos Marítimos', apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Marítimos, em Niterói, foi preso no fim da manhã desta quarta-feira (30) durante uma operação realizada em comunidades do Fonseca, na Zona Norte do município da Região Metropolitana do Rio. Ele era considerado foragido depois de não voltar à prisão após receber indulto natalino em 2021.

Segundo o Portal dos Procurados, Magro tem anotações por crimes como homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para a produção e tráfico, e roubo majorado. Ele é suspeito de matar um morador do Morro do São Carlos, na Estácio, Zona Central do Rio, depois de uma discussão em uma festa em Santa Tereza.

Ainda de acordo com o Portal dos Procurados, a vítima teria sido retirada da festa à força por Charles após o desentendimento. O suspeito teria colocado o homem dentro de um carro e levado para fora da localidade. O corpo da vítima foi encontrado na Rua Visconde de Jequitinhonha, no Rio Comprido, nas proximidades do contêiner do Morro do Querosene, com marcas de seis tiros.

O Portal dos Procurados completou que uma investigação da 78ª DP (Fonseca), em 2016, apontou que Magro, integrante do Comando Vermelho (CV), era um dos responsáveis por intensas trocas de tiros pela disputa do tráfico de drogas na região do Fonseca contra a facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Magro já teve passagens pelo sistema carcerário entre 2009 e 2011. Em 17 de agosto de 2011, ele foi preso novamente e encaminhado para Presídio Ary Franco. Em 13 de outubro de 2013, ele ganhou o direito de regredir ao sistema semiaberto, indo cumprir pena no Instituto Penal Edgard Costa, em Niterói. Contudo, oito dias após receber o beneficio da Justiça, ele não retornou a sua unidade prisional.

Em 2019, ele foi recapturado no Centro do Rio. Porém, em 2021, após receber indulto natalino, não voltou para a prisão. Ele era considerado foragido desde então. Charles é filho do traficante morto Altair Domingos Ramos, o Nai da Mineira, que chefiou o tráfico do Morro da Mineira, no Catumbi, na Zona Central do Rio, na década de 1990.

Nesta quarta-feira (30), dois fuzis foram apreendidos junto com ele. Além dessa prisão, a Polícia Militar informou que outros quatro suspeitos foram detidos depois de um confronto na Comunidade Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói. Duas pistolas, quatro rádios comunicadores e drogas foram apreendidas. A operação segue em andamento.