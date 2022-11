Passageiros que utilizam os trens da Supervia enfrentam diversos problemas diariamente - Reginaldo Pimenta

Passageiros que utilizam os trens da Supervia enfrentam diversos problemas diariamenteReginaldo Pimenta

Publicado 30/11/2022 15:06 | Atualizado 30/11/2022 15:52

Rio – A SuperVia foi multada novamente pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RJ), nesta quarta-feira (30), após o órgão constatar problemas em três estações do ramal Santa Cruz. O valor cobrado é de mais de R$ 1,5 milhão.

Durante a operação Estação Segura, iniciada em abril desse ano, a autarquia fiscalizou mais de 30 estações, dentre elas as estações do Méier, Engenho Novo e Sampaio, todas pertencentes ao Ramal Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e constatou problemas em relação à acessibilidade, atrasos, má conservação das estações, trens lotados, espaçamento acentuado entre os trens e a plataforma, podendo causar acidentes, além da presença de homens em vagões exclusivos para as mulheres.

"Essas irregularidades ferem o direito do consumidor a um serviço de transporte adequado, eficiente e seguro. Assim, após analisar os argumentos da concessionária, que foram considerados insubsistentes, o fornecedor foi multado", disse o presidente do Procon Carioca, Cássio Coelho.

Ainda nesta quarta-feira (30), os agentes de fiscalização do Procon retornaram às mesmas estações para averiguar se as irregularidades encontradas anteriormente foram sanadas, e verificaram policiamento nas estações, escadas rolantes em funcionamento ou em manutenção. Porém, os problemas de acessibilidade, falha na informação, má conservação das estações e espaçamento acentuado entre trens e plataformas foram encontrados novamente, o que levou na lavratura de um novo auto de infração.

Até o momento, a SuperVia acumula mais de R$12 milhões em multas aplicados pela autarquia desde o início da Operação Estação Segura.