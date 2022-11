Imóvel ocupava um terreno localizado na Avenida Niemeyer, em São Cristóvão - Divulgação

Imóvel ocupava um terreno localizado na Avenida Niemeyer, em São CristóvãoDivulgação

Publicado 30/11/2022 16:07 | Atualizado 30/11/2022 16:39

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Sul realizaram nesta quarta-feira (30) uma operação para demolir uma construção irregular na Avenida Niemeyer, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. O imóvel, de 500 metros quadrados, foi invadido para a instalação de uma loja de materiais de construção. A área havia sido desapropriada para a construção de uma base da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).

Segundo a Seop, além de invadir o terreno público, a loja ainda utilizava a área destinada à calçada para armazenamento de materiais, impedindo a circulação dos pedestres. Foram apreendidas 15 caixas d'água, uma lona que cobria uma área de 80 metros quadrados, 150 varas de ferro e um contêiner. Os agentes também descartaram nove caminhões com materiais que estavam na calçada, totalizando 115 toneladas, além de uma ligação clandestina de água que foi desligada.

“Essa é mais uma operação de demolição de construções irregulares e é importante destacar que esse terreno foi desapropriado para a construção de uma base da Comlurb e, mesmo assim, foi invadido por uma loja de material de construção que, além de utilizar ilegalmente o terreno, também usava a calçada para armazenar seu material. Essa obra é totalmente irregular e por isso estamos fazendo a demolição. Seguiremos fazendo esse trabalho de ordenamento urbano para que a cidade possa ter ordem pública e para que construções irregulares não provoquem tragédias e coloquem em risco a vida das pessoas”, destacou o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Também participaram da operação agentes da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Comlurb, Água do Rio, Light, Rio Luz, Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), Gerência de Fiscalização de Estacionamento Reboques e Polícia Militar.



"O ordenamento é um dos pilares da administração da Prefeitura do Rio e seguiremos combatendo as irregularidades. Já havíamos embargado esta obra, mas insistiram com a ilegalidade e hoje viemos resolver a situação. Calçada é lugar para a livre circulação de todos e invasão de terreno é crime", reforçou Flávio Valle, subprefeito da zona sul.



Desde o início de 2021 a Secretaria de Ordem Pública já realizou a demolição de mais de 1.800 unidades construídas irregularmente, em sua maior parte em área sob influência do crime organizado, acarretando em um prejuízo de cerca de R$ 230 milhões.