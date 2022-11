Cláudia Lobo Pinheiro, de 54 anos, foi morta durante uma tentativa de assalto na Zona Norte - Reprodução

Publicado 30/11/2022 15:54

Os suspeitos foram localizados na rua Rio Preto, em Brás de Pina, e presos pela equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade da Chatuba, na Penha.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, que investiga o caso.

Cláudia era corretora de seguros e voltava no carro do chefe, no banco do carona, quando foi baleada, na Avenida Meriti. Ela foi atingida ao tentar fugir depois de ser abordada por criminosos que tentavam roubar o carro, na altura da esquina da Rua Antônio Storino.

A vítima não dirigia mais devido a um trauma decorrente de um assalto contra o seu veículo, em março deste ano, e por isso voltava com o chefe. Cláudia deixou um filho, Leonardo Pinheiro, de 26 anos.