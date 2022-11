Vítima tentou fugir dos assaltantes e acabou sendo baleada - Reprodução

Publicado 08/11/2022 07:23 | Atualizado 08/11/2022 09:01

Rio - Uma mulher foi morta, na noite desta segunda-feira (7), durante uma tentativa de assalto na Avenida Meriti, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Segundo relatos das redes sociais, a vítima estava com seu marido quando foi baleada.



Cláudia Lobo Pinheiro, de 54 anos, foi atingida ao tentar fugir depois de ser abordada por criminosos que tentavam roubar o seu carro, na altura da esquina da rua Antônio Storino. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 20h40 e, ao chegarem no local, a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar informou que agentes do 41ºBPM (Irajá) foram acionados para a ocorrência de tentativa de roubo. Os policiais isolaram a área e acionaram a perícia. O policiamento segue reforçado na região. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria do crime.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídio da Capital (DHC).