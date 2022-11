Quem não conseguiu comparecer ao mutirão nesta terça-feira, pode aderir ao programa normalmente, pela internet, até o dia 31 de dezembro - Reprodução

Publicado 08/11/2022 21:22

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou, nesta terça-feira (8), o mutirão do programa Recupera IPVA, destinado a contribuintes com pendências relativas ao imposto. O evento, que ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), no Centro do Rio, atendeu 563 pessoas, que buscavam ajuda especializada no momento da adesão ao programa, que oferece condições especiais para a quitação das dívidas.

Em boa parte dos atendimentos, a adesão era feita pelo telefone celular do contribuinte, que permitia que as informações já ficassem gravadas para a emissão dos boletos nos pagamentos em várias parcelas. Quem não conseguiu comparecer ao mutirão nesta terça-feira, pode aderir ao programa normalmente, pela internet, até o dia 31 de dezembro.

"O mutirão foi uma iniciativa muito positiva no sentido de auxiliar o contribuinte a quitar os seus débitos de IPVA e também para aumentar a arrecadação do estado", disse o secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Lobo.

Para o motorista Joabio Alencar, de 46 anos, que aproveitou o mutirão, obteve um desconto de cerca de R$ 500 em sua dívida. “Fiquei muito satisfeito com a minha renegociação, foi uma ótima oportunidade”.

O mesmo aconteceu com o engenheiro civil Luciano Araújo, de 49 anos, que elogiou a iniciativa e o atendimento. “Foi mais rápido do que eu imaginava. A minha dívida foi de R$ 1.350 para R$ 870. Se não fossem essas condições, não teria como pagar. Só tenho a agradecer”.

Para aderir ao programa pela internet, basta acessar o Portal da Sefaz-RJ , clicar no link "Atendimento Digital" e escolher a opção do Recupera IPVA. As condições são as mesmas: descontos de até 90% em juros e multas por atraso e parcelamento em até 24 vezes para a quitação de débitos gerados até 30 de novembro de 2020.