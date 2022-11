O investimento será de R$ 40 milhões, oriundo do saldo orçamentário de 2021 do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) - Luciano Belford/Governo do Estado

Publicado 08/11/2022 20:34

Rio - O Governo do Estado do Rio assinou, nesta terça-feira (08), um termo de convênio com a Fundação Parques e Jardins, para revitalizar o Campo de Santana, no Centro. O projeto tem como objetivo aumentar a segurança e recuperar a importante área de lazer da região. Durante o evento, foi feito o plantio de uma muda de Palmeira leque, simbolizando o início da restauração do espaço.

"Este é um espaço tradicional do Rio de Janeiro, que faz parte da história do nosso estado. Ao garantir essas melhorias vamos devolver à população uma importante área de lazer, melhorar o entorno e apoiar o forte comércio da região", declarou o governador Cláudio Castro.



O convênio prevê que sejam realizadas ações para preservar os elementos naturais e melhorar a qualidade ambiental do espaço, incluindo a revitalização dos lagos, a recuperação dos monumentos, o aperfeiçoamento dos jardins e a preservação das árvores, além da implantação de um sistema de vigilância eletrônica. O investimento será de R$ 40 milhões. O valor é oriundo do saldo orçamentário de 2021 do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).



"Esse convênio é fruto de muito diálogo e de uma importante parceria com o TCE. Essa articulação vai beneficiar diretamente o cidadão que voltará a contar com um espaço histórico e turístico do Estado", disse o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.



A revitalização inclui ainda o restauro de portões e guaritas, reforma de canteiros, lagos e iluminação. Além disso, garantirá recuperação da drenagem, dos banheiros, renovação da sinalização, implementação de sistema de irrigação e manejo do paisagismo, e inclusão de composteira e viveiros.

"É uma satisfação para o TCE-RJ colaborar, por meio da disponibilização de recursos orçamentários, com a revitalização do Campo de Santana, um espaço fantástico no Centro do Rio e palco de eventos históricos. Trata-se de um espaço ímpar e que precisa ser mais bem aproveitado pela população", afirmou o conselheiro-presidente do TCE, Rodrigo Melo do Nascimento.



O Campo de Santana é uma das maiores áreas verdes do Centro do Rio, com aproximadamente 130 mil metros quadrados, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC).