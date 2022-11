Bairro da Freguesia registrou chuva de granizo nesta terça-feira - WhatsApp O DIA

Publicado 08/11/2022 17:58 | Atualizado 08/11/2022 18:29

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização, nesta terça-feira (8), às 16h30, devido à previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas. No bairro da Freguesia, na Zona Oeste, e em outros pontos da cidade, foi registrada chuva de granizo por meio de vídeos feitos por moradores locais. Há relatos da mesma ocorrência em cidades da Baixada Fluminense.

Legenda: Vídeo mostra momento em que chuva de granizo atinge bairro da Freguesia, na Zona Oeste, nesta terça-feira (08).



WhatsApp O DIA pic.twitter.com/a6lSynhDR1 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 8, 2022

Ainda segundo o Centro de Operações, houve registro de chuvas muito fortes, das 17h até às 17h15, na Rocinha (17,2 mm) e no Vidigal (13,6 mm). A chuva também segue intensa em toda a região de Jacarepaguá e Cidade de Deus.

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Baixada Fluminense e seguem em direção à Zona Norte da cidade. A previsão de chuva moderada para a próxima hora, podendo ser forte em 15 minutos.



O Centro de Operações do Rio recomenda:

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).