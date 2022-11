Enterro do cabo Leandro dos Santos Lopes, de 36 anos, aconteceu na tarde desta terça-feira (8), no Cemitério Sulacap - Cléber Mendes / Agência O Dia

Enterro do cabo Leandro dos Santos Lopes, de 36 anos, aconteceu na tarde desta terça-feira (8), no Cemitério Sulacap Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 08/11/2022 17:17 | Atualizado 08/11/2022 17:23

fotogaleria

Leandro dos Santos Lopes ingressou na corporação em 2013 e estava lotado no 20º BPM (Mesquita). Apesar da operação ter acontecido em Caxias, o batalhão estava apoiando a ação, que tinha como objetivo coibir o crime na região, incluindo os roubos de veículos e de carga. O policial chegou a ser socorrido ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu aos ferimentos.Além dele, o policial Raphael Queles Teixeira Cardoso, de 34 anos, também lotado no Batalhão de Mesquita, foi morto durante a ação. Cardoso foi enterrado no início da tarde desta terça-feira . Com a morte dos dois agentes, sobe para 33 o número de policiais militares mortos em situações violentas no Rio de Janeiro em 2022, sendo 12 em serviço, 18 na folga e três inativos.Nas redes sociais, a Polícia Militar publicou uma nota de pesar lamentando a morte dos dois policiais:"A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta as mortes do Cabo Raphael Queles Teixeira Cardoso e do Cabo Leandro dos Santos Lopes. Nesta segunda-feira (7/11), o 3º Comando de Policiamento de Área (Baixada Fluminense) e o Comando de Operações Especiais (COE) fazem operação no Complexo da Mangueirinha, no município de Duque de Caxias, para coibir movimentações criminosas na região, incluindo relacionadas aos roubos de veículos e roubos de carga. Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias), do 20ºBPM (Mesquita), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estão atuando no terreno."