Nova sede do Consulado dos EUA ficará na Cidade Nova - Reprodução

Nova sede do Consulado dos EUA ficará na Cidade NovaReprodução

Publicado 08/11/2022 16:10

Rio - A vice-chefe da Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, Michelle Esperdy e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lançaram, na manhã desta terça-feira (8), a pedra fundamental da nova sede do consulado geral na capital fluminense. A cerimônia marcou oficialmente o início da obra de construção, que tem previsão de ser concluída em 2026.



O novo consulado ficará localizado na Cidade Nova, área central da cidade, em um terreno de aproximadamente 15.000 m2. Fruto de um investimento de aproximadamente R$ 3 bilhões, o projeto gerará a injeção de cerca de R$ 980 milhões na economia local, incluindo contratação de mão de obra e materiais de construção.



Gerido pelo escritório de Operações de Edifícios no Exterior (Overseas Building Operations - OBO), do Departamento de Estado dos EUA, o projeto levará os padrões de sustentabilidade, resiliência e segurança a um patamar ainda mais alto. "Essa nova sede será uma plataforma robusta para a prosperidade da nossa relação bilateral de mais de 200 anos com o Brasil - um espaço seguro, moderno e ambientalmente sustentável para continuarmos fortalecendo essa no futuro", disse Michelle.



O projeto incorporará a riqueza de materiais existentes no Rio e se destacará pelo uso de estratégias avançadas de eficiência energética, incluindo toldos fotovoltaicos, sistemas de vigas refrigeradas e instalações hidráulicas de baixo fluxo, assim reduzindo significativamente o consumo de energia. A água da chuva também será capturada e tratada no local, eliminando a demanda de água externa para irrigação dos jardins, fontes e torres de resfriamento.

O projeto está registrado no Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) – um sistema de certificação de empreendimentos sustentáveis mundialmente reconhecido – e tem como meta obter o selo Silver (prata).