Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE)Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 08/11/2022 16:09 | Atualizado 08/11/2022 16:14

Rio - Um homem, apontado como um dos líderes do tráfico do Parque União, comunidade do Complexo da Maré, foi preso nesta terça-feira (8) em Realengo, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi encontrado na casa de uma namorada e não resistiu à prisão. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apontam que o homem seria o responsável pela distribuição e venda de drogas na comunidade Parque União, na Zona Norte do Rio.

O acusado foi encaminhado para a sede da DRE, na Cidade da Polícia, e posteriormente para o sistema prisional.