Os dois chegaram a ser socorridos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas não resistiram aos ferimentosDivulgação

Publicado 08/11/2022 15:37 | Atualizado 08/11/2022 15:41

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (8), um cartaz para ajudar as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte dos soldados da Polícia Militar, Raphael Queles Teixeira Cardoso, de 34 anos, e Leandro dos Santos Lopes, de 36, assassinados na manhã desta segunda-feira (7) durante uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



O confronto começou quando os agentes estavam na entrada da comunidade e foram atacados por criminosos. Os dois chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro policial foi ferido por um disparo no rosto e no ombro, e um quarto também foi atingido, mas sem gravidade.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), que buscam informações que possam identificar os autores do crime.



Com a morte de dois policiais militares, sobe para 49 o número de agentes de segurança do estado mortos em ações violentas no Rio de Janeiro em 2022. Até o momento, foram 33 da Polícia Militar, cinco da Polícia Civil, cinco da Marinha, dois da Polícia Penal/Seap, um da Polícia Rodoviária Federal, um do Degase, um da Guarda Municipal e um da Aeronáutica.

Denuncie a localização de envolvidos na morte de Agentes de Segurança ao Disque Denúncia: Central de atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, WhatsApp: (021) - 99973 1177 e Aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.