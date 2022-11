Operação conjunta do Detran, Detro, PM e PC - Divulgação

Operação conjunta do Detran, Detro, PM e PCDivulgação

Publicado 08/11/2022 14:28 | Atualizado 08/11/2022 15:56

Rio - A força-tarefa do Governo do Estado para reprimir a circulação de motos sem placas e de veículos irregulares ampliou o número de operações diárias, passando de seis para oito. A ação, que já ocorre no Rio e em Niterói, chegará a Baixada nesta quarta-feira (9). Os primeiros municípios a receber os agentes serão Duque de Caxias e Mesquita. A operação conta com Detran.RJ, Detro, PM e Polícia Civil.

As operações de fiscalização acontecerão todos os dias da semana, de segunda-feira a domingo, nos turnos da manhã, da tarde e da noite. Nos próximos dias estão programadas ações em vários locais da Baixada como Miguel Couto, Vila São Luiz, K11, Vinte e Cinco de Agosto, Centro de Nova Iguaçu, entre outros.



Desde o início dos trabalhos, no dia 18 de julho, já foram realizadas 36.494 mil abordagens, 25.736 autuações e 560 operações, com 5.046 motos rebocadas e 230 CNHs recolhidas.



As cinco principais infrações registradas nas operações de fiscalização de veículos irregulares são: licenciamento atrasado do veículo; condução de veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir; veículo com sistema de iluminação ou sinalização alterados; veículo em mau estado de conservação; veículo sem placa ou com placa adulterada.



Nesta quarta-feira (9), as operações acontecerão ao longo do dia em bairros do Rio e de Niterói.



Mais números das operações



Outros dados relevantes do balanço de três meses e meio das operações de fiscalização são: 1.496 automóveis removidos, quatro motos roubadas recuperadas, duas vans e um caminhão recolhidos ao depósito por irregularidades.



Diariamente, são mobilizados cerca de 20 agentes do Detran.RJ, PM, Polícia Civil e Detro. Para dar mais transparência aos procedimentos, os policiais militares estão atuando com câmeras portáteis. Além de garantir a segurança da operação, os PMs fazem revistas à procura de armas e drogas. Já os policiais civis estão, também, em busca de condutores com mandado de prisão em aberto.



Os agentes do Detran atuam na fiscalização de trânsito, aplicando multas e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O Detro, por sua vez, está disponibilizando os reboques que irão transportar os veículos apreendidos para o pátio de Vargem Grande. Os agentes do Detro também estão reprimindo o transporte clandestino durante as operações.