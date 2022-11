O casal foi sequestrado por cinco homens armados em casa, no bairro Pau Rachado - Divulgação

Publicado 08/11/2022 18:27 | Atualizado 08/11/2022 19:20

Rio – Um homem e uma mulher foram libertados pela Polícia Militar (PM), nesta terça-feira (8), após serem sequestrados por cinco criminosos armados dentro da própria casa, em Pau Rachado, bairro do município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



Agentes do 25° BPM (Cabo Frio) localizaram o paradeiro das vítimas, levados em um veículo pertencente a elas, após buscas pelas fazendas da região, que contaram com o apoio de militares do 35° BPM (Itaboraí) e 32° BPM (Macaé). Na ação, um dos criminosos foi preso pelos policiais. Com ele, uma arma foi apreendida.