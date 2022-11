PM permanece internado no Hospital Central da Polícia Militar - Reprodução/Google Maps

Publicado 30/11/2022 16:09 | Atualizado 30/11/2022 17:12

Rio - O policial militar esfaqueado por um casal em situação de rua em São Cristóvão, Zona Norte, na noite desta segunda-feira (28), teria agredido os suspeitos antes de ser atingido. De acordo com o delegado Marcus Henrique Alves, da 17ª DP (São Cristóvão), o casal fazia baderna frequentemente embaixo do prédio do agente, o que provocou um desentendimento com a mulher do policial, que ao defendê-la levou ao menos quatro facadas.



PM esfaqueado aparece imobilizando mulher em situação de rua. Segundo a corporação, ele apenas a segurou até a chegada de equipes do 4ºBPM (São Cristóvão); moradores contestam.#ODia



Ainda segundo o delegado da 17ª DP, para onde primeiramente o caso foi encaminhado, em depoimento, o homem em situação de rua confessou que foi agredido pelo PM antes de esfaqueá-lo, enquanto a mulher, que estaria embriagada, não disse nada.



Procurada, a Polícia Militar informou que o agente, que estava de folga, foi atingido por golpes de faca após um desentendimento com um casal em situação de rua. No primeiro momento, o homem conseguiu fugir e a mulher foi contida pelo agente até a chegada de uma equipe do 4° BPM (São Cristóvão).



O policial foi socorrido e levado ao Hospital Central da Polícia Militar, onde foi submetido a uma cirurgia. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde da vítima é considerado estável. A acusada foi encaminhada para a delegacia pela equipe policial, e, posteriormente, o autor do ataque foi preso na Rua Benedito Otoni, em São Cristóvão. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.



Um morador da região, que preferiu não ser identificado, no entanto, saiu em defesa do casal em situação de rua. Ele alega que a mulher do PM teria chegado ao prédio alcoolizada e arrumado confusão com a presa, e que em seguida o agente agrediu o homem que o esfaqueou logo depois.



“O PM barbarizou com os dois e depois de espancar a moradora ainda subiu sobre o corpo dela, e a mulher dele desceu com uma faca e cortou os cabelos dela. Foi terrível! Eu estava chegando no prédio e vi ela do outro lado da rua discutindo com um casal de moradores de rua. Ela subiu para o apartamento e em seguida desceu o marido PM. Ele pediu ao porteiro um porrete de madeira que costumava ficar na portaria e foi até o bar onde o homem se encontrava e já foi agredindo ele com tapas na cara, até o derrubar no chão e dar um mata leão. Ele conseguiu se levantar e pegou uma faca de serra dessas que restaurante servem nas refeições e deu as facadas. Só se defendeu, pois apanhou muito antes de esfaquear o valentão”, denunciou o morador.



Em um vídeo, divulgado por esse mesmo morador, o policial aparece em cima de mulher em situação de rua, a imobilizando, e em seguida a mulher do agente chega com uma faca e parece cortar o cabelo da suspeita.



De acordo com a Polícia Civil, o casal permanece preso e o caso foi encaminhado à Justiça.