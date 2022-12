Câmeras de tráfego mostram o enorme engarrafamento que se formou no local - Reprodução

Publicado 01/12/2022 08:11 | Atualizado 01/12/2022 10:53

Rio - Um caminhão de água mineral tombou e gerou um enorme congestionamento, na manhã desta quinta-feira (1º), na BR-101, Avenida do Contorno, em Niterói, um dos principais caminhos que levam à alça de acesso da Ponte Rio-Niterói em direção à capital. A via, que é composta por quatro faixas, ficou reduzida a apenas uma desde às 4h24 devido ao derramamento de óleo e dos galões de 20 litros que ficaram espalhados.

Às 7h, duas horas e meia após o acidente, ainda não havia equipes de limpeza no local. Ninguém se feriu no acidente. Procurada, a concessionária não comentou a respeito das ações para aliviar o congestionamento que já chega a 10 km de extensão.



Por volta das 8h15, duas faixas foram liberadas e o trânsito melhorou. Um dos corredores segue ocupado pelos galões que caíram do caminhão.

Às 10h, a terceira faixa foi liberada, restando bloqueada apenas uma das quatro, enquanto funcionários da concessionária ainda trabalham no local. Em nota, a Arteris Fluminense informou que, para atendimento à ocorrência, a concessionária empenhou recursos como caminhão pipa, guincho leve e pesado, inspetor de tráfego, equipe de socorro médico, além do time de conserva para limpeza da pista.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal atuam no local do acidente, na altura do km 321, que chegou a ficar totalmente interditado às 5h30 para destombamento do veículo.