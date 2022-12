No vídeo, um dos agentes agride um motociclista, que revida, enquanto outro policial tenta defender o colega de farda - Reprodução

Publicado 01/12/2022 09:52 | Atualizado 01/12/2022 11:53

Rio - Policiais militares do programa Segurança Presente de Magé se envolveram em uma briga com motociclistas que trafegavam na contramão, no Centro do município da Baixada, nesta quarta-feira (30). Pelas imagens, é possível ver o momento em que um dos agentes dá início às agressões.



No vídeo, que circula nas redes sociais, um dos policiais agride um motociclista, que revida, enquanto outro agente tenta defender o colega de farda. Em seguida, pedestres que passavam pelo local também se envolvem na briga, enquanto outros tentam amenizar a situação. Ainda na filmagem, um outro homem aparece armado tentando defender os agentes, que segundo testemunhas seria um PM à paisana.

Procurada, a assessoria do programa Segurança Presente informou que uma sindicância sumária foi aberta para apurar as circunstâncias da abordagem realizada por agentes do Magé Presente. "Também foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar o pedido de abertura de processo disciplinar para investigar a conduta dos policiais envolvidos na ação", disse em nota.



O comunicado informou ainda que a abordagem realizada pelos policiais está fora dos padrões adotados em treinamentos sistemáticos realizados com a tropa. Além disso, os agentes envolvidos na abordagem não são do quadro efetivo do programa, onde atuam como extras nas folgas. Os dois ocupantes da moto foram levados à 65ºDP (Magé).

Procurada, a Polícia Militar informou que a Corregedoria abrirá um processo para investigar o caso.