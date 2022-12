Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, miliciano mais procurado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 01/12/2022 09:56 | Atualizado 01/12/2022 12:13

Rio - Agentes da Polícia Militar realizam, desde a madrugada desta quinta-feira (1), uma operação com o objetivo de prender Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, miliciano mais procurado do Rio de Janeiro e chefe do maior grupo paramilitar do estado. A ação acontece nas comunidades do Aço, Cesarão, Três Pontes, Antares e Rola, todas em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e contou com militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Setores de inteligência descobriram que Zinho estava em reunião com outros milicianos na região. Com a informação, o Bope foi acionado para ir ao local. O Grupamento Aeromóvel (GAM) apoiou com o fornecimento de imagens captadas do espaço aéreo.



Segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Em seguida, o grupo paramilitar fugiu para a região de mata deixando para trás 16 carregadores de arma, mais de 200 munições, três coletes balísticos, diversas roupas táticas, cintos de guarnição e coldres, duas balaclavas, um radiotransmissor, cinco bases para carregamento de rádio, dois telefones celulares e quatro carros. Os objetos foram apreendidos e encaminhados à 36ª DP (Santa Cruz).



Posteriormente, o comando da unidade foi informado sobre a entrada de um suspeito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paciência. O homem, conhecido como “Lobão” e apontado como frente da comunidade do Aço e membro da milícia da região, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital, onde foi feito o registro.

Equipes do 27º BPM (Santa Cruz) seguem em operação na região. Até o momento, a polícia não conseguiu localizar Zinho.

Saiba quem é Zinho



Antes de se tornar líder da milícia que domina a área da Zona Oeste do Rio, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, integrou a organização ao ficar encarregado da contabilidade e contagem de dinheiro. Em 2021, após a morte de seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko, Zinho assumiu o posto de chefe do grupo.

Wellington foi um dos responsáveis por expandir os domínios da organização fundada por outro irmão, Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes, que morreu em 2017. Ambos faleceram após confrontos com policiais.



Ao assumir a liderança do grupo, Zinho acabou rompendo com algumas alianças antigas. Um deles é Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado seu principal rival atualmente. No passado, Zinho controlava boa parte da Zona Oeste do Rio e Tandera, áreas da Baixada Fluminense. Com o rompimento da aliança, os dois passaram a travar uma guerra sangrenta por territórios.