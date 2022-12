Idoso de 73 anos é atropelado por articulado do BRT na altura da estação de Vaz de Lobo, Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 01/12/2022 08:49 | Atualizado 01/12/2022 08:55



Rio - O idoso atropelado por um ônibus do BRT, nesta quarta-feira (30), não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Geraldo Valente, de 73, foi atingido por um articulado quando atravessava a rua , na altura da estação Vaz Lobo, sentido Galeão, na Zona Norte do Rio. A vítima chegou a ser socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta quinta-feira (1º), que ele foi à óbito às 19h20 de ontem.

De acordo com a Mobi-Rio, que administra o sistema de BRT, Geraldo foi atropelado quando atravessou fora da faixa de pedestres. O acidente aconteceu por volta das 11h e o quartel de Irajá foi acionado pouco depois, às 11h19, para a Avenida Vicente de Carvalho, nº 201, onde passa o corredor Transcarioca. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e as investigações estão em andamento. Ainda não há informações sobre local e horário do sepultamento da vítima.

Jovem morre ao cair de BRT

Também nesta quarta-feira, um adolescente de 16 anos morreu ao sofrer uma queda de um BRT, no corredor Transoeste , na altura da estação do Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu na última quinta-feira (24) e Eduard Leonardo Bandeira de Mello chegou a ficar internado em coma induzido no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu. O corpo da vítima será sepultado nesta quinta-feira (1º), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.