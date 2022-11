Idoso de 73 anos é atropelado por articulado do BRT na altura da estação de Vaz de Lobo, Zona Norte do Rio - Reprodução

Idoso de 73 anos é atropelado por articulado do BRT na altura da estação de Vaz de Lobo, Zona Norte do RioReprodução

Publicado 30/11/2022 15:21 | Atualizado 30/11/2022 17:40

Rio - Geraldo Valente, de 73 anos, foi atropelado por um articulado do BRT, na manhã desta quarta-feira (30), em Vaz Lobo, Zona Norte do Rio. Bombeiros do quartel de Irajá foram acionados às 11h19 para socorrer o pedestre na Avenida Vicente de Carvalho, nº 201. O idoso foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas e seu estado de saúde é considerado grave.

Segundo a Mobi-Rio, responsável pelo serviço de BRT, Geraldo atravessou fora da faixa de pedestres, na altura da estação Vaz Lobo, sentido Galeão, quando foi atingido pelo articulado.

Jovem morre ao cair de BRT superlotado

Eduard Leonardo Bandeira de Mello, de 16 anos, ficou em coma induzido por cinco dias, mas não resistiu Reprodução/Redes Sociais



Um adolescente de 16 anos morreu, nesta terça-feira (29), após sofrer uma queda de um ônibus do BRT , que estaria circulando com as portas abertas no corredor Transoeste, próximo à estação do Mato Alto, sentido Recreio, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu na última quinta-feira (25) e Eduard Leonardo Bandeira de Mello chegou a ficar internado em coma induzido por cinco dias, mas não resistiu e acabou morrendo.

De acordo com publicações de uma tia do adolescente, ele estava indo visitar a namorada, por volta das 14h30, quando caiu do coletivo e bateu com a cabeça, sofrendo um traumatismo craniano. Segundo a Mobi-Rio, testemunhas relataram ao motorista que a queda aconteceu depois que Eduard forçou a porta do articulado para abri-la. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).