Eduard Leonardo Bandeira de Mello, de 16 anos, ficou em coma induzido por cinco dias, mas não resistiu - Reprodução/Redes Sociais

Eduard Leonardo Bandeira de Mello, de 16 anos, ficou em coma induzido por cinco dias, mas não resistiuReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/11/2022 09:24 | Atualizado 30/11/2022 09:59

Rio - Um adolescente de 16 anos morreu, após sofrer uma queda de um ônibus do BRT, que estaria circulando com as portas abertas no corredor Transoeste, próximo à estação do Mato Alto, sentido Recreio, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu na última quinta-feira (25) e Eduard Leonardo Bandeira de Mello chegou a ficar internado em coma induzido por cinco dias, mas não resistiu e acabou morrendo nesta terça-feira (29).

De acordo com publicações de uma tia do adolescente, ele estava indo visitar a namorada, por volta das 14h30, quando caiu do coletivo e bateu com a cabeça, sofrendo um traumatismo craniano. Segundo a Mobi-Rio, responsável pelo serviço de BRT, testemunhas relataram ao motorista que a queda aconteceu depois que Eduard forçou a porta do articulado para abrí-la. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para o local.

A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) confirmou a morte do adolescente nesta quarta-feira (30). O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Durante a internação, familiares chegaram a fazer apelos por doações de sangue e orações pela recuperação do jovem. "Como dói saber que você se foi, descansa no colo do senhor", escreveu a tia em uma publicação nas redes sociais.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do jovem. Em nota, a Mobi-Rio afirmou que "sempre alerta que forçar as portas para mantê-las abertas coloca em risco não só a vida de quem pratica a ação como a dos demais usuários" e que "muitas vezes, os motoristas são ameaçados quando param o articulado após constatarem o ato, que ocorre independentemente da quantidade de passageiros no veículo". O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba).

Outros casos



Esse não é o primeiro acidente envolvendo queda de passageiros do BRT. No dia 18 de novembro, o Esse não é o primeiro acidente envolvendo queda de passageiros do BRT. No dia 18 de novembro, o jovem Henrique Lima, de 21 anos, caiu do articulado em movimento na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, entre as estações Magarça e Mato Alto, no corredor Transoeste, na Zona Oeste. Segundo a Mobi-Rio, ele estava na porta, acabou se desequilibrando e caindo ao tentar forçar a passagem para mantê-la aberta durante a viagem.

O motorista do veículo não viu a situação e foi avisado por outros passageiros, parando na estação mais à frente. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Luiz Henrique continua internado e seu quadro de saúde permanece grave nesta quarta-feira.





Nas ocasiões, a Mobi-Rio informou que agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, atuam nas estações para garantir a segurança dos passageiros, pedindo para que as pessoas entrem e fechem a porta, e a integridade física dos condutores, que são ameaçados por parar o ônibus quando alguns passageiros insistem em forçar as portas e as quebram. Outro caso ocorreu em setembro deste ano, em que um passageiro também ficou gravemente ferido, após cair de um BRT na Barra da Tijuca. No momento da queda, o articulado estava em cima de um viaduto próximo do Terminal Alvorada. Dias antes, outro homem caiu de um articulado quando passava por um viaduto em Curicica , na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu após ele tentar forçar a porta do articulado ainda em movimento, para seguir o trajeto "pendurado".Nas ocasiões, a Mobi-Rio informou que agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, atuam nas estações para garantir a segurança dos passageiros, pedindo para que as pessoas entrem e fechem a porta, e a integridade física dos condutores, que são ameaçados por parar o ônibus quando alguns passageiros insistem em forçar as portas e as quebram.