Irmão e irmã do adolescente, Gabriel Leonardo Bandeira de Mello e Miriane Bandeira estiveram no IML de Campo Grande, junto com a tia da vítima, Suelen BuenoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 30/11/2022 13:09 | Atualizado 30/11/2022 13:34

Rio - O irmão de Eduard Leonardo Bandeira de Mello contou que o adolescente, de 16 anos, usava o serviço de BRT frequentemente há cerca de um ano e que se queixou da superlotação dos ônibus um dia antes do acidente que provocou sua morte. Na última quinta-feira (24), o jovem seguia pelo corredor Transoeste, próximo à estação do Mato Alto, sentido Recreio, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, quando caiu do coletivo. A vítima chegou a ficar internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (29).

Na manhã desta quarta-feira (30), Gabriel Leonardo Bandeira de Mello, 24, e outros familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, na Zona Oeste, para liberar o corpo do adolescente. O irmão relatou que, na última quarta-feira (23), ao voltar da casa da namorada, Eduard contou para a família que nos ônibus havia sempre pessoas viajando nas portas, penduradas e até mesmo em cima dos BRTs. Apesar de já utilizar o sistema há bastante tempo, o jovem nunca havia sido vítima de nenhum acidente.

"Ele falou para a minha irmã: 'Nossa, todo mundo vai pendurado, tem gente que vai em cima do BRT. Tem gente que vai na porta, vai pendurada, eu já vi gente em cima do BRT e vai muito rápido'. Isso na quarta-feira, eu acho, e na quinta-feira aconteceu com ele (...) Eu levava ele (para a casa da namorada) e quando não dava, ele começou a se acostumar a ir de BRT. Ele deu essa confiança para a gente de ir de BRT e voltar. Sempre fazia esse trajeto, sempre com segurança e nunca aconteceu nada, até acontecer isso", contou Gabriel.



Ao saberem da queda do adolescente, parentes chegaram a procurar por ele no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas o encontraram, sem identidade, no Hospital Municipal Pedro II, onde ele ficou internado em coma induzido. No acidente, Eduard sofreu traumatismo craniano, sangramento na cabeça, teve quatros costelas e ossos do peito quebrado, segundo o irmão. Nas redes sociais, familiares chegaram a pedir doações de sangue e orações para a recuperação dele.

Segundo a Mobi-Rio, responsável pelo serviço de BRT, testemunhas relataram ao motorista que a queda aconteceu depois que a vítima forçou a porta do articulado para abrí-la. Entretanto, Gabriel afirma que não acredita ser justo culpar o adolescente, já que os ônibus costumam circular lotados e com portas abertas por toda a cidade. Para o parente, que pede por justiça, falta fiscalização para que acidentes como o de Eduard não continuem acontecendo.

"Agora, só (queremos) justiça. Eu não acho isso justo (culpar o adolescente pelo acidente), porque tem milhares de fiscalizações na rua para carro, isso e aquilo, mas não tem para fiscalizar o BRT. O BRT anda a 70 Km/h, 60 Km/h ali no Mato Alto e ninguém faz nada, não tem uma fiscalização para multar o BRT, multar a Mobi-Rio. Se cada ônibus que ficar com a porta aberta eles receberem uma multa, eu quero ver se eles vão continuar botando esse sistema de ônibus que abre a porta e fecha com a maior facilidade. Deveria ser igual ao trem, o metrô, que só anda com a porta fechada, uma sistema automático. Mas, eles querem gastar menos e lucrar mais", desabafou o irmão.

O colégio onde o jovem estudava prestou uma homenagem e não funcionou nesta quarta-feira. "Na memória, não há lugar para esquecimento, você sempre será lembrado com carinho e admiração". A vítima vivia com Gabriel, uma irmão e um cunhado, e tinha outros cinco irmãos. O adolescente foi descrito como sendo muito querido e parentes ficaram muito abalados com sua morte. Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento.

"Ele era muito querido. Se as pessoas conhecessem ele, iam ver como ia fazer falta, porque a própria escola hoje decretou luto, não abriu. Está sendo complicado. Lá em casa, a gente não sabe o que faz. Minha irmã mais velha, que é como se fosse nossa mãe, está se sentindo muito culpada. A gente não sabe o que fazer", lamentou o familiar.

Em nota, a Mobi-Rio afirmou que "sempre alerta que forçar as portas para mantê-las abertas coloca em risco não só a vida de quem pratica a ação como a dos demais usuários" e que "muitas vezes, os motoristas são ameaçados quando param o articulado após constatarem o ato, que ocorre independentemente da quantidade de passageiros no veículo". O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba). Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou.