Márcio Freire Rodrigues, de 43 anos, morreu após cair no costão da Avenida Niemeyer - Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/11/2022 16:37 | Atualizado 30/11/2022 16:55

Rio - O ciclista Márcio Freire Rodrigues, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta quarta-feira (30) após ser atropelado por uma van na Avenida Niemeyer , do lado de São Conrado, na Zona Sul do Rio. A vítima foi arremessada da pista até a costão da avenida por volta das 8h48 desta manhã. O quartel do Corpo de Bombeiros da Gávea fez o resgate e o encaminhou ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul.

Segundo informações preliminares, o motorista de uma van teria perdido o controle após o pneu furar e acabou atingindo a vítima, que foi arremessada da ciclovia. O acidente ocorreu próximo ao início da faixa dos ciclistas, na altura do número 550.



Nas redes sociais, Márcio mostrava ser uma pessoa adepta ao esporte. Em novembro ele compartilhou uma foto comemorando a mudança no estilo de vida: "Nova rotina de malhação todos dias", escreveu. Os parentes do ciclista estão na unidade de saúde aguardando o envio do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).