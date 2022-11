PM realiza operações em comunidades da cidade do Rio, em Niterói e na Baixada Fluminense - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 30/11/2022 07:27 | Atualizado 30/11/2022 10:21

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quarta-feira (30), operações em diversas comunidades da Região Metropolitana e da Baixada Fluminense. No município do Rio, equipes atuam nas favelas do Faz Quem Quer, Congonha, Cajueiro, Mundial, Palmeirinha e Jorge Turco, na Zona Norte, além de no Fallet, Fogueteiro e nos morros dos Prazeres e Escondidinho, no Centro da cidade. Há ações ainda nos complexos do Fonseca e do Santo Cristo, em Niterói; nas favelas da Torre, São Simão e da Caixa D'água, em Queimados; e da Coréia e Vasquinho, em Duque de Caxias.

De acordo com a PM, os agentes estão em patrulhamento em áreas de mata nas comunidades. A operação nas favelas da Zona Norte, que ficam entre os bairros de Madureira e Honório Gurgel, é realizada pelo 9º BPM (Rocha Miranda). Já nas favelas do Fallet e Fogueteiro, em Santa Teresa, estão equipes do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). No mesmo bairro, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e do Comando de Polícia Pacificadora (CPP) atuam nos morros dos Prazeres e Escondidinho. Até o momento, não há informações de prisões ou apreensões nessas ações.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), nas comunidades de Fallet, Fogueteiro, Morro dos Prazeres e Escondidinho oito unidades escolares prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários. Já nas favelas do Faz quem quer, Congonha, Cajueiro, Mundial, Palmeirinha e Jorge Turco, as escolas funcionam normalmente.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Centro Municipal de Saúde Salles Netto, no Rio Comprido, e as Clínicas da Famílias Sérgio Vieira de Mello, no Catumbi, e Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli Souza, no Centro, mantêm o atendimento à população, mas suspederam atividades externas realizadas no território. Nas regiões de Madureira e Honório Gurgel, as unidades de saúde funcionam normalmente.



Nos complexos do Fonseca e do Santo Cristo, a operação é realizada pelo 12º BPM (Niterói), onde ainda não houve presos ou material ilícito apreendido. Na Baixada Fluminense, o 24º BPM (Queimados) atua nas favelas da Torre, São Simão e da Caixa D'Água, enquanto o 15º BPM (Duque de Caxias) está nas comunidades da Coréia e do Vasquinho. Ainda não há registro de prisões e apreensões nos locais. As prefeituras de Niterói, Queimados e Duque de Caxias ainda não informaram se o funcionamento de unidades municipais de saúde e educação forama afetadas pelas ações.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.