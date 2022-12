A distribuição também ocorrerá nos dias 8 e 9 de dezembro - Divulgação

A distribuição também ocorrerá nos dias 8 e 9 de dezembroDivulgação

Publicado 30/11/2022 18:13 | Atualizado 30/11/2022 18:15

Rio - Um projeto de uma startup educacional irá distribuirá gratuitamente 2 mil bonecas negras de diversas profissões em escolas da rede municipal de educação infantil do Rio de Janeiro, a partir desta quarta-feira (30). A ação da ‘Era Uma Vez o Mundo’ tem como objetivo fazer com que crianças negras se enxerguem em todos os espaços e profissões.

fotogaleria



A distribuição também ocorrerá nos dias 8 e 9 de dezembro. O projeto só foi possível a partir do 'Edital de Soluções de Retomada' criado pela Shell Iniciativa Jovem. A Jaciana Melquiades, que é professora, historiadora e sócia-fundadora da ‘Era Uma Vez o Mundo’, acredita que brinquedos podem servir como uma ferramenta de transformação social, por isso, as bonecas que a empresa produz podem exercer um impacto positivo para a formação das subjetividades naqueles que brincam.



“Entendemos esse brinquedo como uma ferramenta poderosa na construção da identidade afirmativa e positiva das crianças de uma forma geral. Na rede pública, encontramos a maioria das nossas crianças negras, e essa distribuição garante que as pessoas pelas quais criamos nosso negócio tenham acesso ao brinquedo, e a todo potencial de desenvolvimento que ele traz junto”, esclarece.



Segundo a Startup, as bonecas negras mostraram ter a capacidade de fazer com que crianças enxergem de forma humanizada pessoas negras, por um meio lúdico. A partir do brinquedo, as crianças se veem, se sentem representadas, criam noção de existência, pertencimento e percebem que há também um lugar no mundo para elas.



“Podemos mostrar que é possível transformar a educação e debater a pauta racial através do lúdico. Mas não só debater, promover um enfrentamento real ao racismo desde a menor infância, de forma a construirmos um futuro possível e saudável”, ressaltou Jaciana.



No final de outubro, a startup ofereceu o curso chamado ‘Ferramentas para uma educação antirracista’, com o objetivo de ser uma formação para profissionais da educação infantil, impactando não só os alunos que receberão as bonecas, mas toda comunidade escolar e consequentemente também as famílias. A distribuição também ocorrerá nos dias 8 e 9 de dezembro. O projeto só foi possível a partir do 'Edital de Soluções de Retomada' criado pela Shell Iniciativa Jovem. A Jaciana Melquiades, que é professora, historiadora e sócia-fundadora da ‘Era Uma Vez o Mundo’, acredita que brinquedos podem servir como uma ferramenta de transformação social, por isso, as bonecas que a empresa produz podem exercer um impacto positivo para a formação das subjetividades naqueles que brincam.“Entendemos esse brinquedo como uma ferramenta poderosa na construção da identidade afirmativa e positiva das crianças de uma forma geral. Na rede pública, encontramos a maioria das nossas crianças negras, e essa distribuição garante que as pessoas pelas quais criamos nosso negócio tenham acesso ao brinquedo, e a todo potencial de desenvolvimento que ele traz junto”, esclarece.Segundo a Startup, as bonecas negras mostraram ter a capacidade de fazer com que crianças enxergem de forma humanizada pessoas negras, por um meio lúdico. A partir do brinquedo, as crianças se veem, se sentem representadas, criam noção de existência, pertencimento e percebem que há também um lugar no mundo para elas.“Podemos mostrar que é possível transformar a educação e debater a pauta racial através do lúdico. Mas não só debater, promover um enfrentamento real ao racismo desde a menor infância, de forma a construirmos um futuro possível e saudável”, ressaltou Jaciana.No final de outubro, a startup ofereceu o curso chamado ‘Ferramentas para uma educação antirracista’, com o objetivo de ser uma formação para profissionais da educação infantil, impactando não só os alunos que receberão as bonecas, mas toda comunidade escolar e consequentemente também as famílias.

“Os professores receberam uma formação para replicar a atividade ao longo dos anos, além de terem autonomia para irem adaptando as ferramentas que aprenderam no nosso workshop. E as famílias vão receber um kit para que brinquem juntos e fiquem inteirados de um debate que é fundamental para todos nós enquanto sociedade”, pontuou.



Nesta terça-feira, a escola contemplada foi EDI Rachel Queiroz, localizada na presidente Vargas. Na quinta-feira (8), será a vez das escolas EM General Mitre e EDI Machado de Assis, localizadas em Santo Cristo, EDI Antônio Raposo Tavares na Gamboa e Ciep José Pedro Varela, no Centro. Já na sexta-feira (9), a distribuição será no Ciep Avenida dos Desfiles I, localizado no Sambódromo, CM Estácio de Sá, no bairro Estácio e CM Direitos Humanos, em Rio Comprido.