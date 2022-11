Um homem foi encontrado com sinais de choque elétrico ao tentar furtar cabos na estação de Belford Roxo - Divulgação/SuperVia

Publicado 30/11/2022 08:20 | Atualizado 30/11/2022 08:30

Rio - Um homem foi encontrado morto com sinais de lesões por choque elétrico após uma tentativa de furto de cabos na estação de trem de Belford Roxo, na Baixada, por volta das 4h30 desta quarta-feira (30). De acordo com a SuperVia, que opera o sistema, por causa dessa ocorrência foi necessário realizar alterações operacionais e ampliar o intervalo do ramal Belford Roxo. Os clientes estão sendo informados pelos canais de comunicação da concessionária.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para as providências necessárias. Em nota, a concessionária informou que adota todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus clientes e colaboradores.

"A empresa lamenta o ocorrido e reforça que, constantemente, realiza, por meio de avisos e campanhas educativas, que é extremamente importante que a população respeite as normas de segurança dentro do sistema ferroviário. O respeito à essas regras é imprescindível para evitar acidentes, que colocam em risco a vida de pessoas que acessam a via de forma irregular, além de poder causar prejuízos à circulação", diz o comunicado.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se o caso será investigado.



No momento, a circulação dos trens segue de acordo com os intervalos abaixo, levando-se em conta a faixa de pico de cada ramal:



Ramal Deodoro - Santa Cruz (pico de 5h às 8h)



Entre Santa Cruz e Central do Brasil – intervalo médio de 10 minutos



Das 8h às 17h, haverá serviço de manutenção nas proximidades da estação Santa Cruz.



Das 10h às 14h, haverá serviço de manutenção da rede aérea entre as estações Benjamim do Monte e Paciência.



Ramal Japeri (pico de 5h às 8h)



Entre Japeri e Central do Brasil – Intervalo médio de 10 minutos



Das 10h às 15h, haverá serviço de manutenção da via férrea nas proximidades da estação Nova Iguaçu.



Ramal Belford Roxo (pico de 5h às 8h)



Intervalo médio de 25 minutos



Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)



Central a Gramacho - intervalo médio de 20 minutos



Gramacho a Saracuruna – intervalo médio de 24 minutos