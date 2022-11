Policial Penal preso, na operação contra o jogo do bicho, nesta terça-feira (29). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Policial Penal preso, na operação contra o jogo do bicho, nesta terça-feira (29).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 30/11/2022 08:53 | Atualizado 30/11/2022 08:58

Rio - Um policial penal está entre os presos após a deflagração da operação Fim da Linha, contra o jogo do bicho, na manhã da última terça-feira (29). Altamir Senna Oliveira Junior, de 52 anos, conhecido como "Misinho", foi denunciado por organização criminosa e corrupção ativa. Na casa dele, os promotores encontraram R$ 31.800 em espécie. Na última eleição, o servidor foi candidato a deputado federal pelo União Brasil e recebeu, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, R$ 1,35 milhão do Fundo Eleitoral para sua campanha.

Na capa da página do Facebook de Misinho, ele pede "Faça o bem sem olhar a quem" Reprodução

Segundo a investigação, Misinho é intermediário direto do bicheiro Bernardo Bello, um dos alvos da operação sendo considerado foragido. Os promotores afirmam que o inspetor auxilia e representa Bello em reuniões com contraventores e milicianos. Para tentar evitar ser grampeado, Misinho usava três celulares, sendo um deles em nome de terceiros e de uso exclusivo para conversar e trocar mensagens com Bernardo Mello. O contraventor era o único contato salvo no aparelho usado apenas para tratar de "assuntos escusos", segundo o MP.

O lema de campanha de Misinho era "Fazer a diferença". Ao todo, ele conseguiu apenas 7.875 votos e conseguiu uma vaga de suplente, sendo o 17º substituto do partido.



Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público do Rio de Janeiro anexou trocas de conversa entre Altamir Senna e o contraventor Bernardo Bello. Em uma delas, ao dizer que recebeu um convite para trocar de quadrilha, Misinho diz que tem "palavra" e é "bandido". Em diversas mensagens, ele se refere ao contato como "irmão".



"Irmão sou de palavra. Trabalho com o crime há 22 anos. Sou cria de favela. Não vou dar mole nunca. Sou bandido", escreveu.