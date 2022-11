Pablo Torquilho Duarte, de 36 anos, contou que um dos assaltantes pensaram que ele fosse policial - Divulgação

Pablo Torquilho Duarte, de 36 anos, contou que um dos assaltantes pensaram que ele fosse policialDivulgação

Publicado 30/11/2022 09:30

Rio - O dentista Pablo Torquilho Duarte, de 36 anos, passou por uma cirurgia reparadora, nesta terça-feira (29), para reconstruir a musculatura do abdômen. O homem ficou gravemente ferido após ser baleado por criminosos durante um assalto na madrugada do dia 20 de novembro, em Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.

Segundo a secretária de Pablo, a cirurgia foi um sucesso. Durante a operação, realizada no Hospital Norte D’or, foi preciso colocar uma tela para reconstruir a parede do seu abdômen. “Ele está no quarto, extubado, falando e se sentindo bem”, disse a funcionária.

O assalto aconteceu quando o dentista e sua mulher, Camila, estavam voltando da casa de amigos. Ainda de acordo com a secretária, criminosos em um carro modelo Jeep Renegade fecharam o veículo do casal na esquina da Rua Pernambuco com a Rua 2 de Fevereiro.

Os dois desceram do carro com as mãos levantadas, sem esboçarem reação. Quando Pablo foi pegar a carteira no bolso de trás para entregar aos assaltantes, os criminosos acharam que ele poderia ser policial. Mesmo com o dentista afirmando que não era, o criminoso disparou tiros contra ele. Pablo foi socorrido por um dono de um restaurante da rua, que o levou ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Na unidade municipal, ele ficou internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Na noite seguinte, segunda-feira (21), Pablo foi encaminhado para o Hospital Norte D’or, em Cascadura.