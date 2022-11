Exposição "Comemoração do Centenário da Semana de Arte Moderna 1922 – 2022" contará com obras de 13 artistas visuais - Antonietta Tordino / Grupo Santa Helena

Publicado 30/11/2022 16:47

Rio – As comemorações do Centenário da Semana da Arte Moderna continuam e, dessa vez, tomam o metrô e desembarcam na estação Central, no Centro do Rio, a partir desta quinta-feira (1º), para expor obras de 13 artistas visuais gratuitamente. A ação ficará em cartaz até o dia 5 de janeiro.



As imagens e textos de obras impressas da exposição "Comemoração do Centenário da Semana de Arte Moderna 1922 – 2022" serão exibidas em painéis na estação em homenagem ao movimento que marcou a época por uma renovação artística na cultura brasileira e contra o conservadorismo predominante no país desde o século XIX.