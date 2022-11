Suspeito foi encaminhado à Delegacia do Consumidor (Decon) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 30/11/2022 16:41 | Atualizado 30/11/2022 16:57

Rio - O responsável por uma farmácia foi preso em flagrante, nesta terça-feira (29), no Centro do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que não teve a identidade revelada, comercializava remédios controlados sem autorização. A ação foi motivada por uma denúncia anônima.

Os agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) estiveram no estabelecimento e encontraram uma grande quantidade de medicamentos com tarjas e controlados. Os produtos estavam no chão, armazenados de maneira irregular.

O dono da farmácia não apresentou a documentação necessária para a distribuição dos remédios. Com isso, ele foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública e o material foi apreendido.