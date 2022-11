Apesar do tempo instável, a quinta (1º) e a sexta-feira (2) terão temperaturas elevadas - Divulgação

Apesar do tempo instável, a quinta (1º) e a sexta-feira (2) terão temperaturas elevadas Divulgação

Publicado 30/11/2022 14:23 | Atualizado 30/11/2022 14:50

Rio – Os próximos dias deverão ser com chuva e tempo instável na cidade do Rio, para tristeza dos cariocas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a instabilidade decorre da atuação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera.

A quinta-feira (1º) terá céu nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas durante a parte da tarde e da noite. Apesar disso, o sol aparecerá entre nuvens.



O mesmo vale para a sexta-feira (2), quando o dia também será instável, com o céu variando entre parcialmente nublado a nublado. Também são esperadas pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite.

fotogaleria

As temperaturas, porém, seguirão altas: a quinta e a sexta-feira serão quentes, com as máximas podendo chegar aos 35ºC, enquanto as mínimas caem para 19ºC. A previsão do tempo também alerta para ventos moderados.



Para o sábado (3), não há previsão de chuva. O Sistema Alerta Rio prevê um céu transitando entre o parcialmente nublado a nublado, embora o sol apareça com frequência ao longo do dia. As temperaturas continuarão em estabilidade, com a máxima marcando os 35ºC e a mínima chegando aos 18ºC.



O domingo (4) pode ser um dia de praia, segundo o Alerta Rio. O sistema aponta para um tempo firme, com o sol mais forte do que nos dias anteriores, mesmo com nuvens no céu. Também não há previsão de chuva. Além disso, as temperaturas seguirão elevadas, com a máxima alcançando a casa dos 36ºC.



Tempo nesta quarta-feira



A quarta amanheceu nublada, embora o sol despontasse entre as nuvens. O tempo porém foi mudando ao longo do dia, uma vez que ventos em médios níveis da atmosfera atuaram em conjunto com o calor, resultando em pancadas de chuva durante o período da tarde. Essas pancadas vieram acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.



Já as temperaturas continuaram elevadas, com a máxima chegando a 34ºC no Centro e na Zona Norte. A temperatura mínima não passou dos 20ºC.



Recomendações em casos de ventos fortes

Em casa:



• Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

• Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no

caso de alguma janela quebrar;

• Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de

queda de árvore;

• Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

• Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

• Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



• Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

• Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

• Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

• Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

• Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

• Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas

de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

• Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta

situação, há risco de acidentes causados por raios.