Rio - O Rio de Janeiro irá receber novamente a Fifa Fest. A entidade máxima do futebol brasileiro confirmou que a cidade será uma das sedes do evento oficial da Copa do Mundo. Além do Rio, São Paulo foi outra cidade brasileira selecionada.

O Mundial irá acontecer no Catar a partir de novembro. A cidade de Doha, no país árabe, irá contar com o evento. Na Ásia, outras cidades vão receber como Dubai, Emirados Árabes, e Seul, na Coreia do Sul. Além delas, Londres, na Inglaterra, e a Cidade do México, no país norte-americano, também vai receber o evento.

A Fifa Fan Fest se tornou bastante popular no Brasil durante a Copa do Mundo de 2014, sediada no país. Os eventos ocorridos durantes os jogos da Copa do Mundo foram um grande sucesso e voltaram ao território nacional no Mundial de 2018, que foi disputado na Rússia. Em 2022, novamente cidades brasileiras vão receber o evento.