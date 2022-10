Lu Gatuza é musa do Atlético-MG - Reprodução / Instagram

Lu Gatuza é musa do Atlético-MGReprodução / Instagram

Publicado 10/10/2022 14:13 | Atualizado 10/10/2022 14:16

Rio - Eleita musa do Atlético-MG, Lu Gatuza irá participar da competição Musa da Copa de 2022. Ela, que é bombeira, apontou suas credenciais para levar a melhor na disputa contra outras beldades.

fotogaleria

"As pessoas pensam que concurso de beleza é só desfilar de biquíni, ser bonita e pronto. Não, não é. Tem muita coisa em jogo até subir na passarela, desfilar e ser coroada. As pessoas querem ver muito mais, e eu tenho conteúdo para oferecer a elas", disse em entrevista ao portal "Uai".

Lu Gatuza tem mais de 97 mil seguidores nas redes sociais. Ela garante que tem se aprofundado sobre temas do esporte para se sobressair na competição.

"Sou uma mulher de desafios. Sempre coloquei à minha frente obstáculos para superar. Tenho até estudado sobre arbitragem e as regras do futebol para não ser apenas mais uma candidata, e sim a Musa que entende do assunto", contou.