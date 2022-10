Enock Mwepu estava no Brigthon desde 2021 - Divulgação/ Brigthon

O Brighton, da Premier League, anunciou na manhã desta segunda-feira (10) que Enock Mwepu teve que encerrar a carreira no futebol. Aos 24 anos, o meia foi diagnosticado com uma doença cardíaca hereditária que se intensifica com a prática do esporte, o que coloca sua vida em risco.

Enock Mwepu foi diagnosticado com a doença após se sentir mal em um voo à Zâmbia antes do início da temporada. O ex-jogador foi internado e continuou com o procedimento de exames médicos quando retornou à Inglaterra. Os testes concluíram que a prática do futebol em alto nível era um risco à sua vida.



O meia nasceu na Zâmbia e iniciou sua carreira profissional em 2017, pelo Kafue Celtic FC, e passou pelo Napsa Stars. Em 2018, deixou seu país e foi para o futebol austríaco, onde atuou pelo Liefering antes de se transferir para o RB Salzburg. Em 2021, chegou ao Brighton em uma negociação de 23 milhões de euros.



Enock Mwepu fez uma declaração sobre sua aposentadoria forçada em suas redes sociais.



"Um menino de um pequeno município da Zâmbia chamado Chambishi tem algumas novidades para compartilhar. Ele se manteve forte para seguir seu sonho de jogar futebol no mais alto nível e, pela graça de Deus, viveu seu sonho de chegar à Premier League.



Alguns sonhos, no entanto, chegam ao fim, por isso é com tristeza que anuncio a necessidade de pendurar as chuteiras por causa dos conselhos médicos que recebi. Este não é, no entanto, o fim do meu envolvimento com o futebol. Eu pretendo ficar envolvido de alguma forma.



Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos que me apoiaram em minha jornada no futebol, incluindo minha esposa e família, meu agente 12MAN, a Federação da Zâmbia, todos os meus clubes anteriores, companheiros de equipe e treinadores e especialmente todos em Brighton & Hove Albion".