Nino sofreu um desconforto muscular na partida contra o América-MGMailson Santana/Fluminense

Publicado 10/10/2022 11:11

O zagueiro Nino virou motivo de preocupação no Fluminense. O jogador sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e foi substituído no segundo tempo da partida contra o América-MG, no último domingo (9), e virou dúvida para o próximo jogo, contra o Avaí, dia 16, fora de casa.

Nino já havia sido poupado da partida contra o Atlético-GO, na última quarta-feira (5), por conta de um desconforto muscular sofrido nos treinos. O zagueiro voltou a ser relacionado para o jogo contra o América-MG, no Maracanã, mas foi substituído com uma possível lesão.

Desfalques na defesa viraram uma rotina para o Fluminense. O técnico Fernando Diniz precisou realizar mudanças no sistema defensivo nos jogos contra o Juventude, Atlético-MG e Atlético-GO. Somente contra o América-MG que o treinador voltou a ter todas opções à disposição.

O Fluminense folga nesta segunda e terça, e volta as atividades na quarta. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (16), às 19h, contra o Avaí, na Ressacada, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo terá portões fechados por causa de uma punição do STJD ao clube catarinense.