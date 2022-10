Fábio lamentou a derrota para o América-MG e as vaias da torcida durante o jogo - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 09/10/2022 20:33

O Fluminense frustrou os torcedores que foram ao Maracanã neste domingo (9). Com uma atuação sem inspiração, o Tricolor foi derrotado pelo América-MG por 2 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão, e sofreu a terceira derrota seguida pela primeira vez na temporada.

O América-MG construiu o resultado no primeiro tempo. Decepcionados com mais uma derrota, a torcida tricolor vaiou o time, principalmente jogadores como Manoel, Caio Paulista e Matheus Martins, que foram substituídos no intervalo. O goleiro Fábio lamentou a postura da arquibancada.

"O torcedor fica triste e tem o direito de cobrar, principalmente depois do jogo. As vaias prejudicaram a equipe. No segundo tempo incentivaram os adversários e desrespeitaram a própria camisa", disse o goleiro em referência aos gritos de "olé" para o América-MG.

"A torcida tem o direito de cobrar, mas tudo tem a hora certa. Ficamos invicto por muito tempo e é o mesmo time que estava brigando até pouco tempo pelo título. São coisas do futebol. O futebol brasileiro é isso, as equipes são competitivas e os jogos difíceis", completou.

Um dos destaques do jogo, Fábio escapou das vaias da torcida graças as boas defesas que evitaram uma derrota por um placar maior. O goleiro deu méritos ao América-MG pela atuação no primeiro tempo e lamentou a demora do Fluminense para reagir.

"Temos que ressaltar a equipe do América. Começaram com um ritmo forte e nós também não começamos bem. Eles pressionaram e ganharam por mérito. No primeiro tempo foi mais difícil, demoramos para acertar a parte tática. No segundo tempo o jogo ficou mais equilibrado, com as equipes criando, mas era difícil para buscar o resultado", analisou.

Com a derrota, o Fluminense se manteve com 51 pontos, mas caiu para o 5º lugar na classificação. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (16), às 19h, contra o Avaí, na Ressacada. O jogo terá portões fechados após o clube catarinense receber uma punição do STJD.