Fernando Diniz terá a zaga titular à disposição após três partidas MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 08/10/2022 15:36

Após duas derrotas seguidas fora de casa, o Fluminense reencontra a torcida neste domingo (9) buscando virar a chave. O Tricolor enfrenta o América-MG, às 18h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão, e aposta suas fichas no fator casa para evitar uma crise na reta final da temporada.

O Fluminense é um dos melhores mandantes do Brasileirão (atrás de Corinthians e Palmeiras). Em 15 jogos, venceu dez, empatou duas e perdeu três. Das oito rodadas restantes, fará quatro partidas no Maracanã. O Tricolor não sofre uma derrota como mandante desde 11 de junho.

O próximo desafio, no entanto, será contra um adversário que costuma dificultar muitos jogos. Nos últimos dez jogos contra o América-MG, foram quatro vitórias para cada, além de dois empates. No primeiro turno deste ano, mesmo com um a menos desde a etapa inicial, o Coelho arrancou um empate sem gols.

Para o duelo contra o América-MG, o técnico Fernando Diniz terá a defesa titular à disposição após três partidas. O zagueiro Manoel e o lateral-direito Samuel Xavier retornam de suspensão. A única dúvida fica na esquerda, entre Cristiano e Caio Paulista. O primeiro apresentou dores musculares durante a semana.

Com 51 pontos, o Fluminense é o terceiro colocado do Brasileirão. De acordo com o site "Infobola", o Tricolor tem 66% de chances de garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Para alcançar o objetivo, precisará fazer, pelo menos, o dever de casa nas últimas rodadas.