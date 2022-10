Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 07/10/2022 19:38

O Fluminense acertou a dívida referente ao mês de setembro dos salários de CLT com o elenco profissional e os funcionários do clube nesta sexta-feira (7). A informação é do "O Globo".

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Fluminense fica em dia com os seus jogadores referente aos pagamentos mensais e volta todo seu foco na luta por uma vaga na Copa Libertadores do ano de 2023.

Agora, o Fluminense ainda precisa quitar outros pagamentos aos jogadores e funcionários. Uma parcela do 13° de 2021 está em aberto, além de um mês de direitos de imagem e até mesmo algumas premiações ao elenco que ficam pendentes.