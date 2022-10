Luiz Henrique brilhou na vitória de virada do Betis - Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Publicado 07/10/2022 13:16

Ex-jogador do Fluminense, Luiz Henrique se destacou no último jogo pelo Betis, da Espanha. Com uma assistência e um gol na vitória do clube espanhol por 2 a 1 sobre a Roma, na quinta-feira (6), pelo Grupo C da Liga Europa, o atacante de 21 anos foi elogiado pelo treinador Manuel Pellegrini, que projetou sucesso em seu futuro.

"É um atleta muito jovem que está se adaptando ao futebol espanhol. Suas atuações estão melhorando pouco a pouco. Vai ser um grande jogador no futuro", disse o técnico em coletiva.

Vendido ao Betis em março, Luiz Henrique se despediu do Fluminense no final de junho, em partida contra o Botafogo. Revelado na base tricolor, o atacante foi negociado em operação que poderá render até 13 milhões de euros ao Fluminense (cerca de R$ 71 milhões).

Ao todo, Luiz Henrique atuou em 109 partidas, marcou 14 gols e deu 14 assistências com a camisa do clube das Laranjeiras.