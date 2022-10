Cria do Fluminense constrói história no Porto - Foto: Divulgação/Porto

Publicado 07/10/2022 15:48

O Porto anunciou na tarde desta sexta-feira a renovação de contrato do atacante Evanilson até 2027. O ex-jogador do Fluminense chegou ao clube português em 2020. Em sua terceira temporada pela equipe lusitana, o brasileiro entrou em campo em 82 jogos, marcando 30 gols e dando sete assistências. O nosso continua connosco



Evanilson renovou até 2027

"Estou muito feliz por poder assinar esta renovação. O Porto é um clube que me fez evoluir muito até aqui. É muito gratificante por tudo o que fizeram por mim e agora quero fazer de tudo para contribuir em campo e continuar a dar felicidade ao nosso clube e aos nossos torcedores", afirmou o jogador em entrevista ao site oficial do Porto.

Evanílson teve seu nome ventilado em uma possível transferência envolvendo o Manchester United na última janela de transferências, mas o acordo não aconteceu. Sobre seu futuro no clube português, o ex-atacante do Fluminense projetou conquistas.

"Quem está no FC Porto joga sempre para conquistar títulos, mas damos um passo de capa vez. Se continuarmos fazendo nosso trabalho bem feito, podemos voltar a ser campeões", pontuou.

Ainda no início da Primeira Liga, o Porto está em terceiro lugar na tabela com 19 pontos. Em oito partidas, venceu seis, empatou uma e perdeu uma. O clube está atrás apenas do Braga e do líder Benfica.