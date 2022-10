Fernando Diniz e o atacante Fred - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Fernando Diniz e o atacante FredMarcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 07/10/2022 20:03

Rio - Recém-aposentado dos gramados, o atacante Fred comentou sobre a possibilidade de Fernando Diniz deixar o Fluminense e assumir a seleção brasileira. Em entrevista à TNT Sports, o ídolo tricolor rasgou elogios ao treinador e destacou que ele tem totais condições de substituir Tite.

"O Diniz, de todos os treinadores que eu já trabalhei, é o mais impregnou valores na minha mente. Acho que o treinador tem que ter esse poder de convencimento, suas convicções e saber transmitir isso para os seus atletas. É um cara muito humano, que trabalha mais do que todo mundo, se dedica e é um gênio de treinador. Como brasileiro eu torço para ele assumir (a Seleção) no futuro, depois que o Tite sair, mas como tricolor eu torço para ele ficar, para que a diretoria mantê-lo (risos)", afirmou Fred.

"Ele permanecendo lá no Fluzão, a continuidade de trabalho, com tudo que ele está fazendo, potencializa muito os jovens. O jogador que é bom fica muito bom, o normal fica ótimo, é uma loucura o que ele faz. Eu acompanhei no dia a dia e pude ver mudanças rápidas. É um cara que eu sou fã. O Diniz vai ser um dos melhores da nossa escola brasileira de treinadores. Torço para que ele seja muito vencedor", finalizou.

Além de Diniz, os nomes de Dorival Júnior, do Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, também estão cotados para o lugar de Tite após a Copa do Mundo. Em entrevista recente, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, admitiu que o trio está no radar.