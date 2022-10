Mário Bittencourt é o atual presidente do Fluminense - Lucas Mercon

Publicado 08/10/2022 11:24

Rio - O Fluminense passará por período de eleições presidenciais na segunda quinzena de novembro, com data ainda a ser divulgada oficialmente pelo clube. Em meio ao descontentamento quanto ao mandato de Mário Bittencourt, a oposição do Tricolor deseja formar uma chapa única para derrotar o atual presidente. A informação foi publicada pelo site "NETFLU".

De acordo com as informações, grupos políticos, sócios e beneméritos do Flu vêm se reunindo desde o mês de abril para tentarem um acordo pela formação de um único bloco, mas nenhum desfecho foi sequer encaminhado.

Para concorrer ao pleito, até o momento, o Fluminense tem Ademar Arrais , que já lançou sua pré-candidatura, e Marcelo Souto, do grupo Esperança Tricolor, ao lado de Sergio Poggi, que apoiou a chapa de Mário Bittencourt nas últimas eleições, em 2019, mas rompeu os laços por descontentamento sobre a gestão do clube das Laranjeiras.