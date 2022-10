Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, agora pode receber jogos da base em torneios da CBF - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 09/10/2022 16:19

O Fluminense anunciou que conseguiu a renovação do certificado de clube formador. Isso foi possível após a CBF visitar o CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, na última semana e fazer uma vistoria.

Como todas as exigências da entidade foram cumpridas, o Tricolor conseguiu a aprovação. Entre as melhorias no CT de Xerém estão a conclusão da sala da supervisão e administração, o Centro de Recovery e o consultório odontológico, assim como a reforma do campo principal. Inclusive, o estádio Vale das Laranjeiras passou a receber jogos oficiais da CBF.



"Conseguimos mais uma vez a renovação do nosso certificado da CBF. Isso mostra a seriedade com que estamos fazendo nosso trabalho aqui em Xerém e sempre pensando em evoluir cada vez mais tanto na parte de estrutura, como a de profissionais capacitados para o melhor desenvolvimento dos nossos atletas", disse o diretor executivo da base do Fluminense, Antônio Garcia, ao site oficial.