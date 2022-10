Fluminense x América-RJ Rodada 32 do Campeonato Brasileiro Fotos: Marina Almeida/AFC - Marina Almeida/AFC

Publicado 09/10/2022 19:57

Em uma noite sem inspiração, o Fluminense foi derrotado pelo América-MG por 2 a 0, neste domingo (9), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Sob gritos de "sem vergonha", vaias e protestos contra o presidente Mário Bittencourt, o Tricolor sofreu a terceira derrota seguida pela primeira vez na temporada.

Com a derrota, o Fluminense se complicou na briga por uma vaga na Libertadores. O Tricolor se manteve com 51 pontos, mas caiu para o 5º lugar e viu os rivais diminuírem a diferença (inclusive o América-MG que, agora, é o oitavo com 45). Na próxima rodada, o Flu encara o Avaí, domingo (16), às 19h, fora de casa.

O JOGO

O América-MG dominou a partida no primeiro tempo. O técnico Vagner Mancini trouxe para o Rio de Janeiro uma estratégia para tentar empurrar o Fluminense contra o próprio campo e a ideia funcionou. Com menos de um minuto, o Coelho quase abriu o placar após Manoel perder a bola na entrada da área, mas Fábio salvou. O goleiro tricolor, no entanto, não conseguiu evitar o gol de Juninho, aos quatro minutos.

O Fluminense sentiu o gol cedo, ficou atordoado e quase levou o segundo aos dez minutos, mas Henrique Almeida apenas tirou tinta da trave. O Tricolor chegou a marcar com Cano, aos 20, mas o gol foi anulado por impedimento. Quando parecia que se desenhava uma reação, o América-MG cresceu novamente. Fábio evitou um gol de voleio de Henrique Almeida, mas não conseguiu evitar o gol de Matheusinho, aos 33.

Após o segundo gol do América-MG, a torcida do Fluminense protestou nas arquibancadas do Maracanã. O zagueiro Manoel, o lateral-esquerdo Caio Paulista e o atacante Matheus Martins, além do presidente Mário Bittencourt, foram os alvos dos torcedores. Gritos de "time sem vergonha" também ecoaram pelo estádio, assim como uma forte vaia após o apito final.

Na segunda etapa, Fernando Diniz tirou os alvos da torcida e deixou o time mais ofensivo com as entradas de Calegari, Nathan e Willian. O Fluminense cresceu e arriscou mais vezes, principalmente com Cano, mas parou nas defesas do goleiro Matheus Cavichioli e também na falta de sorte, já que a bola se recusava a entrar. Não era dia.

FICHA DO JOGO

FLUMINENSE 0 x 2 AMÉRICA-MG

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino (David Braz, min. 24'/2ºT), Manoel (Calegari, min. 0'/2ºT) e Caio Paulista (Nathan, min. 0'/2ºT); André, Martinelli e Ganso (Marrony, min. 32'/2ºT); Arias, Matheus Martins (Willian, min. 0'/2ºT) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

América-MG: Matheus Cavichioli; Luan Patrick (Zé Ricardo, min. 46'/2ºT), Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Matheusinho (Patric, min; 36'/2ºT); Everaldo (Gustavinho, min. 36'/2ºT), Felipe Azevedo (Benítez, min. 36'/2ºT) e Henrique Almeida (Mastriani, min. 21'/2ºT). Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Leandro Vuaden

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes e Tiago Augusto Kappes Diel

Gols: Juninho, aos 4' do 1ºT (1-0); Matheusinho, aos 33' do 1ºT (2-0)

Cartão amarelo: Nathan (FLU); Henrique Almeida e Everaldo (AME)

Cartão vermelho: -

Público: 21.623 pagantes (23.324 presentes)

Renda: R$ 630.095,00