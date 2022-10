Fluminense sofreu a terceira derrota seguida no Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 09/10/2022 21:20

A derrota para o América-MG, neste domingo (9), no Maracanã, aumentou a crise no Fluminense. Em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0, e saiu de campo sob protestos e vaias da torcida. Foi a terceira derrota seguida da equipe na competição, algo inédito na temporada.

O apagão do Fluminense no primeiro tempo foi determinante para o resultado. O América-MG entrou ligado e pressionando, e com menos de cinco minutos já estava na frente do placar. O técnico Fernando Diniz reconheceu a superioridade do time mineiro e viu a diferença de postura como determinante.

"A postura do América e a falta de postura do Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Na nossa situação, deveríamos ter entrado totalmente diferente. Foi uma vitória justa de quem se empenhou do início ao fim para ganhar", analisou o treinador.

Questionado sobre as vaias durante a partida, o técnico tricolor deu razão aos torcedores. Diniz lembrou que a torcida já aplaudiu em outras ocasiões, mas que desta vez a atuação do time fez por merecer os protestos das arquibancadas.

"O torcedor já nos aplaudiu muitas vezes. Quando a gente apresenta o que apresentou, o torcedor tem o direito de vaiar. Temos que assimilar e melhorar. O time sabe o que tem que fazer. Se joga como jogou no segundo tempo, o resultado não seria esse", afirmou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (16), às 19h, contra o Avaí, na Ressacada. O jogo será com portões fechados por conta de uma punição do STJD ao clube catarinense. O Tricolor é o 5º colocado do Brasileirão com 51 pontos.