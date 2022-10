Fernando Diniz - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 10/10/2022 09:30

Rio - O vestiário do Fluminense não foi muito agradável neste domingo após a derrota para o América-MG. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o técnico Fernando Diniz teria subido o tom em cobranças em relação ao grupo tricolor.

Segundo o portal, o comandante teria inclusive chegado a admitir interromper o trabalho, caso o Fluminense não consiga evoluir. Os jogador do elenco teriam feito uma mea-culpa em relação aos problemas das últimas partidas.

Em quinto lugar no Brasileirão, o Fluminense vem de três derrotas consecutivas: Atlético-MG, Atlético-GO e América-MG. A derrota para o Coelho interrompeu um período de mais de um turno sem derrotas pelo Brasileiro no Maracanã. Na próxima rodada, o clube carioca encarar o Avaí, fora de casa.