FábioMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/10/2022 15:47 | Atualizado 10/10/2022 16:33

Rio - A declaração do goleiro Fábio que fez críticas ao comportamento dos torcedores do Fluminense repercutiu mal internamento no clube. De acordo com informações do portal "NetFlu", Fernando Diniz teria se incomodado com a falas do veterano. Apesar disso, o jogador não perderá sua posição de titular.

Um dos melhores em campo na derrota para o América-MG, no Maracanã, o goleiro reclamou da postura dos torcedores que vaiaram o elenco do Fluminense na partida. Na opinião de Fábio, os tricolores deram munição para os jogadores do Coelho.

"O torcedor fica triste e tem o direito de cobrar, principalmente depois do jogo. As vaias prejudicaram a equipe. No segundo tempo incentivaram os adversários e desrespeitaram a própria camisa", afirmou o goleiro após a partida.

O Fluminense vive um momento delicado na temporada. Com três derrotas seguidas, o clube carioca deixou o G-4 do Brasileiro. No próximo fim de semana, o Tricolor irá encarar o Avaí, em Florianópolis, pelo Brasileiro.

A declaração do veterano gerou uma nota oficial das torcidas organizadas do Fluminense. Confira!

"Na tarde desta segunda-feira, as torcidasForça Flu,Fiel Tricolor,Young Flu,Bravo 52, SobranadaeGarra Tricolordivulgaram uma nota conjunta de repúdio à declaração de Fábio. No comunicado, as organizadas também criticaram a diretoria do Fluminense e cobraram a classificação direta para a fase de grupos daCopa Libertadores. Leia a íntegra abaixo:



“Vimos, através desta nota, repudiar veementemente a declaração do funcionário do clube, o Fábio. Nossa torcida é soberana para vaiar e protestar quando bem entender, não é o jogador que tem que achar qual é o momento para isso. Nossa torcida apoiou o time durante toda a temporada, seja em casa ou fora dela, quando esgotamos o setor destinado aos visitantes em diversos momentos, mesmo após eliminações vexatórias. Mas a paciência esgotou!



E esgotou, mais ainda, depois de termos visto um jogador que falhou em jogos decisivos tomar essa atitude. Funcionário, você tem 42 anos e sabe bem o que é trabalhar em um time grande!



Estamos cansados de atitudes de jogadores que não têm história no clube e se acham no direito de cobrar torcedores pelas suas atitudes, quando estes mesmos torcedores são os que pagam o ingresso e o plano de sócio. O que vocês estão querendo criar com isso??? O Fluminense não é brincadeira, nem colônia de férias para jogadores velhos virem aproveitar a pré-aposentadoria com tranquilidade. Se estão insatisfeitos, vazem!



O Fluminense, através da sua diretoria, fez um bom investimento em contratações, mas contratou mal. Inadmissível nossos reforços de meio de temporada serem MARRONY e ALLAN (que ainda nem jogou), isso sem citar os de início (9 milhões no lateral da Moldávia que consegue ser reserva de um atacante improvisado). Elenco desbalanceado que está pagando o preço nessa reta final.



Estaremos juntos, como sempre estivemos, mas o papo é um só: IDA DIRETA PARA A FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES É OBRIGAÇÃO!"